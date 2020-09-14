Фреймут "послала" Кухар: на "Танцах со звездами" разгорелся скандал

Екатерина Кухар и Ольга Фреймут (коллаж: РБК-Украина)

Ольга Фреймут на "Танцах со звездами" резко отреагировала на критику Екатерины Кухар

Ольга Фреймут на "Танцах со звездами" остро отреагировала на слова Екатерины Кухар о ногах телеведущей. Ольга с партнером Ильей Падзиной исполнили на паркете страстную самбу, но судьи были скептичны.

Номер-соблазнение раскритиковала судья Екатерина Кухар, сказав, что "самба для ее тела, как пожизненное заключение" и ноги отказались ее слушать.

Но Фреймут "послала" Кухар. Острая на язык телеведущая посоветовала сходить балерине в церковь на покаяние.

"Вместо того, чтобы нас тут судить, сходила бы ты, Катя, в церковь и покаялась", - неожиданно резко отреагировала Оля.

Кухар согласилась пойти туда вместе с Фреймут, а затем вместе отправиться к психотерапевту.

"Согласна, а потом мы вместе пойдем к моему психотерапевту", - парировала Екатерина и подарила Оле топор.

Также Ольга рассказала о своей жизненной борьбе. Когда-то она уехала в Лондон, где работала официанткой. Там познакомилась с иностранцем и забеременела от него. Но он отказался от Ольги и их будущего ребенка.

"Я тогда было никто. Беременная никто. Просто не хотелось жить. У Златы была я, только я", - сказала сквозь слезы телеведущая.

Сейчас Ольга счастлива в браке с генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко. В 2016 у них родился сын Валерий, а в 2017 дочь Евдокия.

Ольга Фреймут и Илья Падзина на "Танцах со звездами" (видео: YouTube/Танці з зірками)

Пара Ольги Фреймут и Ильи Падзины набрали за самбу 29 баллов, угодив на 10-е место турнирной таблицы. Лучшими по результатам третьего эфира 13 сентября стали Юлия Санина и Дмитрий Жук, а также Санта Димопулос и Макс Леонов.

Покинули же танцевальное шоу Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Турнирная таблица "Танцев со звездами" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Напомним, что Ольга Фреймут выступила на "Танцах со звездами" несмотря на то, что только-только перенесла коронавирус.

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