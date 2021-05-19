В тернопольском аквапарке чуть не погибла 3-летняя девочка: все версии инцидента

Как рассказал гендиректор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Михаил Джус, 16 мая они получили сообщение об инциденте в аквапарке комплекса, где едва не утонула девочка.

В такой ситуации важна каждая минута

"Ребенку и его матери невероятно повезло, девочку спас областной детский анестезиолог, который случайно оказался поблизости и сразу же начал проводить реанимационные мероприятия", - отметил он.

Уже спасенную маленькую пациентку Полину госпитализировали в областную детскую больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

По словам заместителя директора по медицинской работе ЦЭМП Анны Мончаки, ребенка из воды вытащили уже без дыхания. Хирург, исполняющий обязанности заведующего отделением интенсивной терапии и анестезиологии областной детской больницы Сергей Цисарский, который в то время отдыхал в комплексе с семьей, немедленно бросился вытаскивать пострадавшую девочку буквально с того света.

Врач-анестезиолог Сергей Цисарский (фото: ovid.com.ua)

"Хотя наши врачи приехали и довольно быстро, но в такой ситуации важна каждая минута. Поэтому на момент прибытия бригады ребенок уже мог самостоятельно дышать", - добавила Мончака.

В комплексе говорят, что девочку спас их персонал

Как рассказывают об инциденте в самом комплексе, мама оставила ребенка без присмотра и не предупредила работников об этом. Так девочка перешла купаться из детской зоны в бассейн для подростков, где глубина 90 сантиметров, и начала захлебываться, рассказала заместитель директора комплекса Анастасия Романова. В руководстве "Аллигатора" заявляют, что их сотрудники заметили и оказали ей первую медицинскую помощь, и "во время общения мама свою вину признала".

"Ребенка вытащили из воды, а медработник комплекса оказывал первую помощь до приезда скорой, которую вызвали сразу", - добавили в администрации.

В руководстве "Аллигатора" рассказывают, что их посетитель - областной врач-анестезиолог - вместе со спасателем вытащил ребенка из воды, но "реанимационные действия оказывал наш работник, и врач-анестезиолог также был рядом и помогал".

Врачи передают аквапарку "привет"

Однако медицинский директор КНП "Тернопольская областная детская клиническая больница" Алла Филюк говорит, что работник их заведения врач-герой Сергей Цисарский спасал девочку не один, и в тот день в бассейне отдыхал и другой их сотрудник - анестезиолог Юрий Голинка.

"Они были в бассейне со своими детьми, когда произошла та ситуация. Если там были анестезиологи, то о каких спасателей может идти речь? Кто поможет ребенку лучше, чем те, кто делают это чуть ли не каждый день?" - добавила она и подчеркнула, что помощь оказывали именно ее коллеги.

В комментарии ТСН Филюк отметила, что к ним в больницу уже не первый раз попадают дети после отдыха в аквапарке этого комплекса.

"Нужно каким-то образом пересмотреть свою работу, работу людей, которые присматривают за детьми", - сказала она.

Что рассказала мама девочки

Мама Полины обвиняет прежде себя за недосмотр малышей. В тот день она отдыхала у бассейна развлекательного комплекса с тремя детьми: дочкой и двумя детьми своих друзей. Женщина не видела, как утонула девочка, а увидела только тогда, когда дочурка уже лежала на поверхности воды без сознания. Мама вытащила своего ребенка из бассейна и начала кричать, после чего подбежали врачи.

Сначала ребенку, по словам мамы, оказывал первую помощь медработник развлекательного заведения. Но безуспешно.

Медик-герой объяснил, почему отодвинул работников комплекса

Анестезиолог Юрий Голинка рассказывает, что он тогда из любопытства подошел к группе людей, которые собрались на краю бассейна.

"Ребенок уже был синюшный, у него уже практически не было дыхания. Он уже был в тяжелом состоянии", - говорит врач.

Врач-анестезиолог Юрий Голинка (фото: ovid.com.ua)

Голинка понял, что персонал не справляется, и решил вмешаться в ситуацию. Анестезиолог отодвинул работников комплекса и начал реанимировать ребенка. Сначала очистил ротовую полость. Послушал сердце, которое уже не билось, позвал товарища-хирурга и вдвоем они стали возвращать ребенка в этот мир.

Вместе с Сергеем Цисарским Юрий Голинка несколько минут делали Полинке непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пишет "Овод".

"Мы ребенка положили и начали непрямой массаж, искусственную вентиляцию легких. Это уже сердечно-легочная реанимация. Которая длилась минут 10, я так думаю, и была успешной. В тот момент я думал только об одном, чтобы она выжила. И от этих мыслей было страшно", - рассказывает анестезиолог и хирург Цисарский.

Врачи также обратили внимание, что реанимационные действия детям отличаются от помощи взрослым частотой нажатий на грудную клетку и частотой вдохов. То есть ребенку их количество не может такое же, как и взрослому, так как детское сердце и легкие работают быстрее. И надо гораздо больше нажатий, чтобы запустить сердечную мышцу.

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