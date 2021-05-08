В Полтаве из шеи мальчика достали кусок арматуры: родился в рубашке
В gолтавской больнице спасатели срезали металлическую конструкцию, находившуюся в шее 6-летнего ребенка. Медики говорят, что мальчику очень повезло, ведь после таких травм люди часто не выживают.
В ГСЧС области рассказали, что операция по спасению ребенка длилась час.
Как мальчик получил такую травму?
В хирургическом отделении медучреждения рассказали, что травмирование ребенок получил в тот же день в Кобеляцком районе.
По словам родителей ребенка, их сын играл во дворе. В определенный момент мальчик упал и наткнулся на перевернутую вверх металлическую подставку - это круг с приваренными к нему стержнями.
В каком состоянии ребенок?
Заведующий хирургическим отделением полтавской детской больницы Денис Хмилевский говорит, что мальчик "родился в рубашке".
"Эта часть арматуры, которая проникла в шею, прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их. Также прошла мимо пищевода и трахеи. Частично повреждена трахея", - рассказал он "Суспільному".
Это проникающее ранение шеи, там проходят магистральные сосуды.
"В любое время нам могла быть нужна помощь сосудистого хирурга. Была проведена хирургическая обработка раны, ревизия раны и удаление инородного тела", - пояснил хирург.
Он добавил, что были привлечены сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, хирург-эндоскопист. Всего во время операции дежурили с десяток врачей.
Сейчас общее состояние ребенка стабильно тяжелое. Мальчик получает лечение, направленное на предотвращение гнойно-септического осложнения.
Фото: спасатели вырезали арматуру из шеи ребенка (facebook.com/MNSPOLTAVA)
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