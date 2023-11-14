У Тернополі раптово померла маленька дитина на прийомі у стоматолога: деталі

У державну клініку хлопчика, якому 1 рік та 10 місяців, привезла мама. У малюка діагностували карієс на зубах, який треба було пролікувати.

Оскільки хлопчик зовсім маленький, лікарі пояснили, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Мамі та сину видали направлення для здачі усіх аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення.

Проте вивести малюка з наркозу медикам не вдалося, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Остаточну причину смерті дитини зможуть повідомити тільки після проведення розтину. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство.