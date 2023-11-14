UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Тернополі раптово померла маленька дитина на прийомі у стоматолога: деталі

Однорічна дитина померла в кабінеті у стоматолога (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Тернополі сталася жахлива трагедія - помер маленький хлопчик під час відвідин кабінету стоматолога. Йому стало погано під час лікування зубів. І хоча лікарі все зробили належним чином, врятувати малюка їм не вдалося.

Деталі цієї трагедії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Національної поліції у Тернопільській області.

У державну клініку хлопчика, якому 1 рік та 10 місяців, привезла мама. У малюка діагностували карієс на зубах, який треба було пролікувати.

Оскільки хлопчик зовсім маленький, лікарі пояснили, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Мамі та сину видали направлення для здачі усіх аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення.

Проте вивести малюка з наркозу медикам не вдалося, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Остаточну причину смерті дитини зможуть повідомити тільки після проведення розтину. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство.

Раніше ми повідомляли, що популярна блогерка померла від естетичної процедури.

А також ми писали про те, у Польщі знайшли мертвою українку, яка вийшла з лікарні та зникла.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітидитинагибель детей