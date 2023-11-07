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У Польщі знайшли мертву українку: вона вийшла з лікарні і не повернулася

Люблін, Вівторок 07 листопада 2023 11:10
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У Польщі знайшли мертву українку: вона вийшла з лікарні і не повернулася У Польщі померла українка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Польщі за загадкових обставин померла українка. 50-річна жінка вийшла із лікарні і так і не повернулася.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Onet.Lublin.

Деталі трагедії у Польщі

Так, трагедія сталася у польському місті Люблін. Літню українку, яка вийшла з лікарні та не повернулася, шукали тиждень із 30 жовтня. На зв'язок із рідними жінка не виходила.

Каміль Голленбевський із Люблінської комендатури поліції повідомив, що труп жінки виявив у кущах на вулиці Лещинського 4 листопада близько 16:00 перехожий.

"На місце події виїхав судово-медичний експерт. Він не виявив на тілі загиблої тілесні ушкодження, які б вказували на причетність третіх осіб, повідомив офіцер поліції. Тіло жінки буде направлено на судово-медичну експертизу", - сказав Каміль Голленбевський.

Раніше ми повідомляли, що у Кишиневі повісився біженець з України.

Раніше ми писали про те, що у Польщі закрили найбільший центр для прийому біженців.

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