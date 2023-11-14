В Тернополе внезапно умер маленький ребенок на приеме у стоматолога: детали

В государственную клинику мальчика, которому 1 год и 10 месяцев привезла мама. У малыша диагностировали кариес на зубах, который нужно было пролечить.

Поскольку мальчик совсем маленький, врачи объяснили, что подобные процедуры проводятся только под наркозом. Маме и сыну выдали направление для сдачи всех анализов.

Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Его увезли в реанимационное отделение.

Однако вывести малыша из наркоза медикам не удалось, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

Окончательную причину смерти ребенка смогут сообщить только после проведения вскрытия. Данный факт следователи внесли в ЕРДР в соответствии с частью 2 статьи 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УКУ.

Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская окружная прокуратура. Продолжается следствие.