Под Тернополем школьница покончила с собой после прочтения книги: все детали

В селе Надречное Тернопольской области произошел ужасный инцидент с ученицей 9 класса, которая повесилась в сарае после того, как прочитала известный роман Стейс Крамер "50 дней до моего самоубийства". Об этом сообщают "Факты", ссылаясь на полицию Тернопольской области.

Одноклассницы девушки уверены, что она стала жертвой так называемых "групп смерти" в соцсетях. Но сотрудники полиции эту версию не подтвердили. Полиция просмотрела всю историю посещений сети школьницы и выяснили, что она в таких группах не состояла.

Но в полиции узнали другое, девочка в начале лета увлеклась книгой российской писательницы Анастасии Холовой, которая более известна, как Стейс Крамер. Известно несколько случаев суицидов у подростков во всем мире после прочтении ее книги.

Школьница покончила с собой под Тернополем после прочтения книги (иллюстративное фото: pixabay.com)

Про 14-летнюю девушку в ее родном селе говорят только хорошее. Она была очень активным ребенком в школе, занималась музыкой, танцевала и выступала на различных школьных мероприятиях. С одноклассниками у нее также были хорошие отношения, девочку все любили.

До совершения самоубийства девушка в своем дневнике написала, что ее никто не слышит. Известно, что она жила в доме вместе со своей 85-летней бабушкой. Ее родители развелись.

Отец вернулся с АТО и не смог найти работу, поэтому уехал работать в Польшу. При этом мать девочки также вскоре уехала в Польшу.

Школьница покончила с собой под Тернополем после прочтения книги (иллюстративное фото: pixabay.com)

В полиции рассказали, что девушка была доброй и всегда всем помогала, но никто не знал, что у нее происходит в душе. Ее девизом было: "Пусть судьба несправедлива, но жизнь игра - играй красиво".

Психологи разобрали дневник девочки и заявили, что с начала лета у нее началась сильная депрессия. В это время на как раз наткнулась на роман в интернете, который возможно ее подтолкнул к самоубийству.

Роман "50 дней до моего самоубийства" очень популярен среди подростков. Книгу часто цитируют в "группах смерти" в сети. В романе рассказывается о жизни 16-летней девушки, которая планирует покончить с собой из-за развода родителей и неудач, которые ее преследуют на протяжении всей ее жизни. Она ставит себе цель прожить 50 дней и решить жить или умереть.

Напомним, что Тина Кароль откровенно рассказала о потере мужа и о том, что у нее были суицидальные настроения.

Ранее сообщалось о том, что во Львове девочка пыталась совершить суицид прямо в церкви.