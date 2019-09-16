Під Тернополем школярка покінчила з собою після прочитання книги: усі деталі

В селі Надрічне Тернопільської області стався жахливий інцидент з ученицею 9 класу, яка повісилася в сараї після того, як прочитала відомий роман Стейс Крамер "50 днів до мого самогубства". Про це повідомляють "Факти", посилаючись на поліцію Тернопільської області.

Однокласниці дівчини впевнені, що вона стала жертвою так званих "груп смерті" в соцмережах. Але співробітники поліції цю версію не підтвердили. Поліція переглянула всю історію відвідувань мережі школярки і з'ясували, що вона в таких групах не була.

Але в поліції дізналися інше, дівчинка на початку літа захопилася книжкою російської письменниці Анастасії Холової, яка більше відома, як Стейс Крамер. Відомо кілька випадків суїцидів у підлітків у всьому світі після прочитання її книги.

Школярка покінчила з собою під Тернополем після прочитання книги (ілюстративне фото: pixabay.com)

Про 14-річну дівчину в її рідному селі кажуть лише хороше. Вона була дуже активною дитиною в школі, займалася музикою, танцювала і виступала на різних шкільних заходах. З однокласниками у неї також були хороші стосунки, дівчинку всі любили.

До вчинення самогубства дівчина у своєму щоденнику написала, що її ніхто не чує. Відомо, що вона жила в будинку разом зі своєю 85-річною бабусею. Її батьки розлучилися.

Батько повернувся з АТО і не зміг знайти роботу, тому поїхав працювати в Польщу. При цьому мати дівчинки також незабаром виїхала в Польщу.

Школярка покінчила з собою під Тернополем після прочитання книги (ілюстративне фото: pixabay.com)

У поліції розповіли, що дівчина була доброю і завжди всім допомагала, але ніхто не знав, що у неї відбувається в душі. Її гаслом було: "Нехай доля несправедлива, але життя гра - грай красиво".

Психологи розібрали щоденник дівчинки і заявили, що з початку літа у неї почалася сильна депресія. В цей час як раз наткнулася на роман в інтернеті, який можливо її підштовхнуло до самогубства.

Роман "50 днів до мого самогубства" дуже популярний серед підлітків. Книгу часто цитують "групи смерті" в мережі. У романі розповідається про життя 16-річної дівчини, яка планує покінчити з собою через розлучення батьків і невдачі, які переслідують її протягом всього її життя. Вона ставить собі за мету прожити 50 днів і вирішити жити або померти.

Нагадаємо, що Тіна Кароль відверто розповіла про втрату чоловіка і про те, що у неї були суїцидальні настрої.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові дівчинка намагалася вчинити суїцид прямо в церкві.