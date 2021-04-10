Под Тернополем сделали невероятную находку: следы древнейшей культуры

Водитель трактора во время обработки земли в селе Рыдодубы наткнулся на плиты. Отбросив их, уже были найдены останки людей.

"Там стояла такая большая накрытая плита, где-то 15 сантиметров. Она рассыпалась, и он провалился туда. Как-то он выехал, но после того, как отбросили (плиту - ред.), то там кости были", - говорит староста Рыдодубов Ярослав Огаль.

На место вызвали полицию, которая пришла к выводу, что человеческие останки слишком давние, чтобы их исследовали правоохранители. Тогда за находку взялись археологи. Они предварительно выяснили, что тракторист обнаружил саркофаг, которому 4-5 тысяч лет. Историки надеются, что больше расскажут, когда проведут раскопки.

Место находки (скриншот: видео "Украина 24")

"Мы надеемся, что это могильник комаровской культуры, так называемый "белопотоцкий тип". Это примерно середина второго тысячелетия до нашей эры", - рассказала директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марина Ягодинская.