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Под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса: детали трагедии

STYLERПерсоны    18.10.2019 - 20:49
Под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса: детали трагедии
Под Тернополем ребенок погиб, выпав из автобуса (коллаж: РБК-Украина)

В Тернопольской области ребенок выпал из автобуса на ходу и погиб

В Тернопольской области произошла трагедия с ребенком. Девочка на ходу выпала из автобуса и погибла. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

Несчастье случилось 18 октября около 15:00. Девочка ехала из Тернополя в Подволочинский район на рейсовом автобусе Каменец-Подольский - Тернополь.

Пассажиры рассказали, что в транспорте были свободные места. Но несмотря на это, ребенок стоял у задней двери и играл в телефоне.

Под Тернополем девочка погибла, выпав из автобуса: детали трагедии

Под Тернополем ребенок погиб, выпав из автобуса (фото: tp.npu.gov.ua)

Когда между селом Колодиевка и городом Скалат колесо угодило в яму, автобус шатнуло. Ребенок случайно задел ручку, дверь распахнулась, и девочка на скорости выпала на дорогу.

Она ударилась головой об асфальт. Водитель пытался оказать медицинскую помощь, пока ехала скорая, но увы, спасти ребенка не удалось.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека). Следствие продолжается.

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