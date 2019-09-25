Родители нашли повешенным: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком

Мальчика нашли повешенным под Одессой (коллаж: РБК-Украина)

Мальчик играл в своей комнате и погиб из-за "шведской стенки"

В городе Южный Одесской области родители обнаружили повешенным собственного 10-летнего сына в его комнате. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Мать мальчика в это время была дома в соседней комнате. Женщина немедленно вызвала медиков, однако все попытки спасателей реанимировать ребенка оказались тщетными - мальчик умер.

Правоохранители установили, что мальчик играл в своей комнате. Он забрался на "шведскую стенку", упал с нее, запутался в канате и задохнулся.

Мальчика нашли повешенным под Одессой (фото: od.npu.gov.ru)

Семья погибшего мальчика считается благополучной, ранее в поле зрения социальных служб не попадала.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай". Тем не менее, окончательное решение будет принято после того, как проведут судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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