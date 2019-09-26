Под Львовом четырехлетний мальчик задохнулся в авто: все детали трагедии

Ребенок задохнулся в авто под Львовом (коллаж: РБК-Украина)

Родители оставили ребенка в автомобиле и пошли работать в поле

Во ЛЬвовской области случилась трагедия с четырехлетним мальчиком, который задохнулся в салоне автомобиля родителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

ЧП произошло в четверг, 26 сентября, в Мостисском районе. Около 12.10 в отделение полиции позвонили из местной городской больницы с сообщением о гибели малыша.

Ребенок задохнулся в авто под Львовом (фото: РБК-Украина)

Правоохранители выяснили, что родители оставили мальчика в автомобиле "Фольксваген", а сами пошли работать в поле. В машине было приоткрыто окно, в которое мальчик просунул голову и оказался в ловушке.

Малыш не смог выбраться и задохнулся.

В полиции открыли уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1, ст. 115 УК Украины) с пометкой "несчастный случай".

Расследование инцидента продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства смерти мальчика.

Ранее сообщалось, что в курортном городе Одесской области произошла трагедия с 10-летним мальчиком. Ребенок играл в своей комнате и упал со шведской стенки. Мальчик запутался в канате и задохнулся.