UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Тернополем автомобилист устроил дрифт прямо на мемориале: возмутительные фото

Автор: Тетяна Самарук

Вблизи города Бережаны Тернопольской области автомобилист устроил дрифт на мемориале погибшим сечевым стрельцам, что на горе Лисоня. Вследствие этого была повреждена брусчатка.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Бережан Ростислав Бортник.

Так, чиновник возмутился действиями автомобилиста, который повредил Мемориал погибшим и обнародовал фото с места происшествия. Также он отмечает, что местная полиция уже разыскала подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе после празднования в помойку выбросили футболку с патриотической символикой.

Также в Тернополе отец уморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой.

Читайте РБК-Украина в Google News
мемориалвандали