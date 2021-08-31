Под Тернополем автомобилист устроил дрифт прямо на мемориале: возмутительные фото
Вблизи города Бережаны Тернопольской области автомобилист устроил дрифт на мемориале погибшим сечевым стрельцам, что на горе Лисоня. Вследствие этого была повреждена брусчатка.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Бережан Ростислав Бортник.
Так, чиновник возмутился действиями автомобилиста, который повредил Мемориал погибшим и обнародовал фото с места происшествия. Также он отмечает, что местная полиция уже разыскала подозреваемого.