Під Тернополем автомобіліст влаштував дріфт прямо на меморіалі: обурливі фото
Поблизу міста Бережани Тернопільської області автомобіліст влаштував дрифт на Меморіалі загиблим Січовим Стрільцям, що на горі Лисоня. Внаслідок цього було пошкоджено бруківку.
Про це у Facebook повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник.
Так, чиновник обурився діями автомобіліста, який пошкодив Меморіал загиблим та оприлюднив фото з місця події. Також він зазначає, що місцева поліція вже розшукала підозрюваного.