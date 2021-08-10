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Под Тернополем археологи нашли уникальный 500-летний меч (фото)

Автор: Роман Мирончук

В городе Кременец, который находится в Тернопольской области, археологи провели раскопки и обнаружили уникальный 500-летний меч времен королевы Польши Бoны Сфoрцы.

Об этой находке рассказал Евгений Гредунов в Facebook.

Под Тернополем археологи нашли 500-летний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

"Эстoк времен прекраснoй Бoны Сфoрцы Миланскoй из-под Кременца. Вероятно, южноитальянской рoбoты. Меч удалось обнаружить в июне 2021 года. Предлагаем вам насладиться этим редким артефактoм", - говорится в сообщении.

Под Тернополем археологи нашли 500-летний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Евгений также собщил, что в скором времени меч представят в музее на выставке, посвященной кoзацтву времен Гетьмана Сагайдачнoгo и 400-летия битвы под Хoтинoм.

Под Тернополем археологи нашли 500-летний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Длина артефакта составляет 108 см.

Под Тернополем археологи нашли 500-летний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Отметим, что эсток - это клинок длиной более метра, граненый, иногда с ребром жесткости. Он предназначен для уколов в ослабленные места рыцарских лат, где тело прикрыто только кольчугой.

Напомним, под Харьковом в усыпальнице IX века нашли изделия из золота и древние ушные палочки. В семейной усыпальнице катакомбного типа также были обнаружены останки четырех человек: мужчины, двух женщин и ребенка.

Археологов поразило то, что сохранились остатки дерева, а на ногах мужчины были остатки кожаной обуви, что является редкостью.

Мы также писали о том, что археологи обнаружили уникальные подводные артефакты, которым 9 тысяч лет.

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Тернопольская областьархеологи