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Під Тернополем археологи знайшли унікальний 500-річний меч (фото)

Автор: Роман Мирончук

У місті Кременець, який знаходиться в Тернопільській області, археологи провели розкопки і виявили унікальний 500-річний меч часів королеви Польщі Бoни Сфoрци.

Про цю знахідку розповів Євген Гредунов у Facebook.

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

"Естoк часів прекраснoї Бoни Сфoрци Міланської з-під Кременця. Ймовірно, південноіталійської роботи. Меч вдалося виявити в червні 2021 року. Пропонуємо вам насолодитися цим рідкісним артефактом", - йдеться в повідомленні.

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Євген також повідомили, що незабаром меч представлять в музеї на виставці, присвяченій козацтву часів Гетьмана Сагайдачнoгo і 400-річчя битви під Хoтинoм.

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Довжина артефакту становить 108 см.

Під Тернополем археологи знайшли 500-річний меч (фото: facebook.com/ArmsArmourCollection)

Зазначимо, що есток - це клинок довжиною більше метра, гранований, іноді з ребром жорсткості. Він призначений для уколів в ослаблені місця лицарських лат, де тіло прикрите тільки кольчугою.

Нагадаємо, під Харковом в усипальниці IX століття знайшли вироби з золота і стародавні вушні палички. У родинній усипальниці катакомбного типу також були виявлені останки чотирьох осіб: чоловіка, двох жінок і дитини.

Археологів вразило те, що збереглися залишки дерева, а на ногах чоловіки були залишки шкіряного взуття, що є рідкістю.

Ми також писали про те, що археологи виявили унікальні підводні артефакти, яким 9 тисяч років.

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