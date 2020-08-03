В Тернополе ужесточили карантин: как изменилась жизнь в городе

Тернополь из-за высокой заболеваемости коронавирусом попал в "красную зону" и поэтому в городе должны ужесточить карантинные ограничения. В городе должен остановиться весь общественный транспорт, торговые центры и рестораны обязаны закрыться. Но местные власти считают, что попадание в города в "красную зону" - это неправильно и жизнь там с понедельника существенно не изменилась.

Как сообщается в сюжете ТСН, в Тернополе 3 августа работает общественный транспорт, открылись детские садики, магазины и ТЦ работают в обычном режиме.

Отметим, что ранее мэр города Сергей Надал обратился к горожанам с обещанием, что Тернополь будет жить в привычном режиме и решение о строгом карантине незаконное и необоснованное.

"Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о введении Тернополя в красную зону карантина является нелогичным, незаконным, необоснованным, поэтому в Тернополе выполняться не будет", – заявил Сергей Надал.



За прошедшую неделю в городе наблюдался даже спад количества больных. Наполненность больниц с больными коронавирусом достигала лишь 46%, а это вдвое меньше показателя для красной зоны. Поэтому 3 августа депутаты Тернопольского городского совета на внеочередную сессию. Они хотят выступить против занесения города в красную карантинную зону и даже признать такое решение незаконным.

Отметим, что с 3 августа по плану, поезда, следующие через Тернополь не будут здесь останавливаться. Это одно из ограничений "красной зоны", установленной Кабмином.

Как мы ранее писали, в Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина.