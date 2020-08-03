У Тернополі посилили карантин: як змінилося життя в місті

Тернопіль через високу захворюваність на коронавірус потрапив в "червону зону" і тому в місті повинні посилити карантинні обмеження. У місті повинен зупинитися весь громадський транспорт, торгові центри та ресторани зобов'язані закритися. Але місцева влада вважає, що потрапляння в міста в "червону зону" - це неправильно і життя там з понеділка істотно не змінилося.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, в Тернополі 3 серпня працює громадський транспорт, відкрилися дитячі садки, магазини й ТЦ працюють у звичайному режимі.

Відзначимо, що раніше мер міста Сергій Надал звернувся до городян з обіцянкою, що Тернопіль буде жити у звичному режимі і рішення про суворий карантин незаконне і необґрунтоване.

"Рішення державної комісії з надзвичайних ситуацій та постанову уряду про введення Тернополя в червону зону карантину є нелогічним, незаконним, необґрунтованим, тому в Тернополі виконуватися не буде", – заявив Сергій Надал.



За минулий тиждень в місті спостерігався навіть спад кількості хворих. Наповненість лікарень з хворими на коронавірус досягала лише 46%, а це вдвічі менше показника для червоної зони. Тому 3 серпня зберуться депутати Тернопільської міської ради на позачергову сесію. Вони хочуть виступити проти занесення міста в червону карантинну зону і навіть визнати таке рішення незаконним.

Зазначимо, що з 3 серпня по плану, поїзди, що прямують через Тернопіль не будуть тут зупинятися. Це одне з обмежень "червоної зони", встановленої Кабміном.

Як ми раніше писали, в Україні сьогодні, 3 серпня, вступили в силу нові правила адаптивного карантину.