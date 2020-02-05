В Тернополе для родителей придумали новые "поборы": детали скандала

В Тернопольском лицее №21 с художественным уклоном решили освятить учебное заведение и требовали с родителей по 10 гривен за окропление школы святой водой. Об этом сообщили родители некоторых учеников, сообщив, что всего за "освящение" школы хотят 7 тысяч гривен. В соцсетях появился скриншот с сообщением о "поборах", но позже его удалили.

Торжественное освящение святой водой в школе произошло. В учебное заведение приходили архиепископ Нестор, отец Ярослав из местной церкви Св. архистратига Михаила и священники. Также все дети были собраны в актовом зале школы, о чем есть сообщение на сайте школы и опубликованы соответствующие фото.

Скриншот объявления

Руководство школы информацию о сборе денег отрицает и говорит, что все это выдумки журналистов. Директор школы уверяет, никто денег не собирал.

"Во-первых, не люблю давать комментарии по телефону, поскольку имею горький опыт, а во-вторых, эта история давно закрыта - никто никаких денег не собирал. На нашем сайте есть открытое письмо по этому поводу", - рассказала "КП в Украине" директор лицея Мария Гудыма.

Позже выяснилось, что сбор денег на освящение школы организовал завуч в Viber. Но когда директор это увидел, сообщение сразу же удалили.

"Установлено, что сообщение в чате для классных руководителей опубликовала заместитель директора, это была ее инициатива. Но как только директор школы его увидела, сообщение удалили, и никто никаких денег не собирал", - рассказали в отделе образования и науки Тернопольской обладминистрации.