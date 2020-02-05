У Тернополі для батьків придумали нові "побори": деталі скандалу

У Тернопільському ліцеї №21 з художнім ухилом вирішили освятити навчальний заклад і вимагали від батьків по 10 гривень за окроплення школи святою водою. Про це повідомили батьки деяких учнів, повідомивши, що лише за "освячення" школи хочуть 7 тисяч гривень. У соцмережах з'явився скріншот з повідомленням про "побори", але пізніше його видалили.

Урочисте освячення святою водою в школі відбулося. У навчальний заклад приходили архієпископ Нестор, отець Ярослав з місцевої церкви Св. архистратига Михаїла і священики. Також всі діти були зібрані в актовій залі школи, про що є повідомлення на сайті школи і опубліковані відповідні фото.

Скріншот оголошення

Керівництво школи інформацію про збір грошей заперечує і каже, що все це вигадки журналістів. Директор школи запевняє, ніхто грошей не збирав.

"По-перше, не люблю давати коментарі по телефону, оскільки маю гіркий досвід, а по-друге, ця історія давно закрита - ніхто ніяких грошей не збирав. На нашому сайті є відкритий лист з цього приводу", - розповіла "КП в Україні" директор ліцею Марія Гудима.

Пізніше з'ясувалося, що збір грошей на освячення школи організував завуч в Viber. Але коли директор це побачив, повідомлення відразу ж видалили.

"Встановлено, що повідомлення в чаті для класних керівників опублікувала заступник директора, це була її ініціатива. Але як тільки директор школи його побачила, повідомлення видалили, і ніхто ніяких грошей не збирав", - розповіли у відділі освіти і науки Тернопільської обладміністрації.