Тернополь получил новейший комплекс для занятий водным спортом: эффектные фото

В рамках национальной программы "Большая стройка" продолжается активное создание высококачественной инфраструктуры для жителей всех регионов Украины.

О новых успехах в сфере создания спортивных объектов высочайшего уровня отчитался в Facebook Юрий Голик.

По его сведениям, в Тернополе была построена первая очередь центра гребли и водных видов спорта "Водная Арена "Тернополь".

Строители закончили сборку трибун, завершили конструкцию здания комплекса, обустройство набережной и понтонных причалов.

Напомним, ранее Голик показал фото нового стадиона в прифронтовом Селидове.