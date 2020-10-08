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Тернополь получил новейший комплекс для занятий водным спортом: эффектные фото

Автор: Styler

В Тернополе была построена первая очередь центра гребли и водных видов спорта "Водная Арена "Тернополь"

В рамках национальной программы "Большая стройка" продолжается активное создание высококачественной инфраструктуры для жителей всех регионов Украины.

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О новых успехах в сфере создания спортивных объектов высочайшего уровня отчитался в Facebook Юрий Голик.

По его сведениям, в Тернополе была построена первая очередь центра гребли и водных видов спорта "Водная Арена "Тернополь".

Строители закончили сборку трибун, завершили конструкцию здания комплекса, обустройство набережной и понтонных причалов.

Напомним, ранее Голик показал фото нового стадиона в прифронтовом Селидове.

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Новости Украины Большая стройкаЮрий ГоликТернополь