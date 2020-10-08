Тернопіль отримав новітній комплекс для занять водним спортом: ефектні фото

В рамках національної програми "Велике будівництво" триває активне створення високоякісної інфраструктури для жителів усіх регіонів України.

Про нові успіхи у сфері створення спортивних об'єктів найвищого рівня відзвітував у Facebook Юрій Голік.

За його відомостями, в Тернополі була побудована перша черга центру веслування і водних видів спорту "Водна Арена "Тернопіль".

Будівельники закінчили збирання трибун, завершили конструкцію будівлі комплексу, облаштування набережної і понтонних причалів.

Нагадаємо, раніше Голик показав фото нового стадіону у прифронтовому Селидові.