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Возле зоны ООС приближается к завершению строительство обновленного стадиона

Луганская область, Понедельник 05 октября 2020 15:03
Возле зоны ООС приближается к завершению строительство обновленного стадиона
Фото: стадион "Шахтер" в Селидово (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В городе Селидово Луганской области приближается к завершению строительство обновленного стадиона "Шахтер".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото спортивного объекта, построенного неподалеку от линии боевого разграничения. По его словам, создание самого поля уже завершено.

Кроме того, уже сделаны беговые дорожки.

В данный момент строители делают трибуны, внутреннюю отделку помещений стадиона, заканчивают реконструкцию строений спортивного комплекса.

Напомним, ранее Юрий Голик заявил, что цель "Большой стройки" - строить объекты быстро и без потери качества.

Как известно, работы по реализации программы, инициированной президентом Владимиром Зеленским, стартовали 1 марта.

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Новости Украины Общество Большая стройкаЛуганскЮрий Голик
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