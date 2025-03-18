Тернопільський віскі і дніпровський ром. 6 українських міцних напоїв, які можуть замінити імпортні

Чи знали ви, що в Україні виробляють власний віскі та ром, які можуть здивувати навіть найвибагливіших гурманів і цілком замінювати імпортну продукцію, якщо це знадобиться?

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило добірку українських крафтових виробників міцних напоїв, про яких ви навряд чи чули до цього.

Окуневський ром

Напій, який виготовляється в Україні за унікальною рецептурою адмірала Австро-Угорського флоту Окуневського, що додає напою історичної глибини. Ром має міцність 40% і насичений аромат.

Цікаво, що цей напій часто описують як "справжній галицький ром". Оскільки ром має популярність саме на Галичині, фактично це підкреслює його регіональну ідентичність.

Окуневський ром (фото: facebook.com/nalyvky)

Puerto Vero Gold

Це міцний алкогольний напій, виготовлений в Україні. Виробництво розташоване в Дніпропетровській області. Він має міцність 35% і продається в об'ємі 0,5 літра.

Напій вирізняється насиченим золотистим кольором і багатим ароматом з нотками ванілі, молочного шоколаду та легких кокосово-фруктових відтінків. Його можна вживати як у чистому вигляді, так і використовувати для приготування коктейлів.

Puerto Vero Gold (фото: dnipro-distillery.com)

Spicer

Український бренд, який поєднує традиції виготовлення алкоголю з інноваційними підходами. Виробництво базується на використанні натуральних інгредієнтів, таких як трави, спеції, ягоди та цитрусові.

Один із популярних варіантів ‒ Spicer Dry Gin, який має класичний сухий смак із домінуючими нотками ялівцю, цитрусових, коріандру та ромашки. Унікальність цього джину полягає в додаванні суто українських рослин: ревінь, барбарис, зубрівка та полинь, що надає йому особливого характеру.

Джин Spicer ідеально підходить для вживання у чистому вигляді з льодом або як основа для коктейлів, таких як джин-тонік, Негроні чи Мартіні.

Джин Spicer (фото: spicer.ua)

Гайстер

Український напій, створений із використанням 16 ретельно дібраних ботанікалів (рослин для виготовлення алкоголю). Назва "Гайстер" походить від автентичного українського слова, яке в деяких регіонах означає "лелека".

Процес створення джину складається з мацерації цитрусових на спирті протягом п'яти днів, після чого відбувається дистиляція через спеціальний джин-кошик. Це дозволяє отримати делікатні аромати та насичений смак.

Крім того, джин презентували на BAROMETER International Bar Show 2024, і він вже здобув популярність серед поціновувачів якісних напоїв.

Джин "Гайстер" (фото: haistergin.com)

Микулинець

Це перше українське односолодове віскі, яке виготовляється на пивоварні "Микулинецький Бровар" у Тернопільській області. Цей напій створюють з використанням традиційних методів виробництва, включаючи вирощування власного ячменю, пророщення зерна, сушіння солоду та дистиляцію.

Однією з ключових характеристик цього віскі є його витримка. Наприклад, популярний варіант "Микулин 10 років" витримується у дубових бочках, що надає напою насичений смак із нотками карамелі, ванілі та дуба. Міцність напою становить 40%.

Віскі "Микулин 10 років" (фото: rozetka.com.ua)

Aviator

Зерновий дистилят витримують в обвуглених всередині дубових бочках протягом п'яти років. Для цього використовують бочки з-під бурбона та портвейну. Цей процес додає напою унікальні смакові та ароматичні характеристики.

Наприклад, бурбон зазвичай витримують в обпалених зсередини дубових бочках, що надає дереву карамельний і ванільний аромат. Тобто наступний напій, який будуть витримувати в цій бочці, отримає смакові властивості свого "попередника".

Віскі Aviator (фото: abkdnipro.com)

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