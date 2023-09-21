У тернопільській школі ввели 200-бальну систему оцінювання: як вона працює та навіщо потрібна

Як працює незвичайна система

Учні можуть отримувати бали як за виконання завдань, так і за відвідування. За завдання їм ставлять вищі оцінки, хоча для цього й потрібно більше попрацювати, розповідають майбутні абітурієнти.

"Цього року в нас є мотивація робити більше завдань, бо за це ми отримуємо більші оцінки. З однієї сторони, це легше, а з іншої треба зусилля докладати", - каже одинадцятикласник Костянтин Куч.

Крім того, діти можуть самостійно порахувати свої бали в електронному журналі та визначити свою успішність. Така прозорість працює на появу відповідальності за свої знання та освіту загалом.

"Я була здивована, адже не чула, що в школах була 200-бальна система, це було неочікувано і досить цікаво. Можна визначити пріоритети на завдання, є завдання, які мають менше балів, то ти можеш їх не робити, якщо тобі важче", - розповідає журналістам учениця Кароліна Казюра.

200 балів за певною шкалою можна перевести в 12-бальну систему, що дуже нагадує систему складання НМТ чи ЗНО.

Навіщо ввели таку систему

Минулого навчального року 200-бальну систему ввели для 10-класників, а цього разу для всіх 9, 10 та 11 класів.

"Ця система, яка застосовується у вищих навчальних закладах, саме в нашій школі є адаптована шкільних реалій. Оцінка втратила свій каральний ефект, вона втратила вплив на формування негативних емоцій дітей. Просто дитина собі, як в гаманець складає свої бали", - пояснює директорка школи Лілія Вавринів.

200-бальна система оцінювання допоможе дітям адаптуватися до складання вступних іспитів і до системи оцінювання у ВНЗ, де переважає модульне 200, чи 100-бальна система.

Додамо, що стаття 17 Закону України "Про повну загальну середню освіту" дозволяє кожному навчальному закладу розробляти власну шкалу оцінювання.