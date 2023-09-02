У Тернопільській області чоловік заявив до поліції на дівчину, бо вона заміжня: деталі інциденту

Деталі інциденту

До Чортківського районного відділу поліції звернувся житель Львівської області.

За його словами, на сайті знайомств він почав спілкуватись із дівчиною. Вона обіцяла йому сходити на побачення, проте лише після того, як чоловік їй заплатить.

Житель Львівської області за обіцяні зустрічі заплатив незнайомці 85 тисяч гривень.

Згодом виявилось, що 19-річна дівчина обманула чоловіка: вона на сайті знайомств зареєструвалась під вигаданим іменем та прикріпила чуже фото. Також дівчина не розповіла своєму залицяльнику, що вже одружена.

Правоохоронці відкрили провадження за 1 статті 190 ККУ - шахрайство. Триває слідство.

Як не стати жертвою шахраїв в мережі

Починаючи спілкування на сайті знайомств пам'ятайте:

Не будуйте ілюзій лише по одному погляду на фото і перших рядків листування

Адекватна людина не буде просити у вас особисті та паспортні дані, місце проживання, номери банківських карт, імена друзів

Перевіряйте всю інформацію через пошуковики. Фотографії в профілі найчастіше бувають чужими. Пошук по картинках дозволить зрозуміти справжня перед вами людина чи ні

Не пересилайте гроші

Також, для того, щоб зберегти свої дані, необхідно: