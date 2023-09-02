У Тернопільській області чоловік заявив до поліції на дівчину, бо вона заміжня: деталі інциденту

У Тернопільській області до поліції звернувся чоловік та заявив, що заплатив за побачення з дівчиною 85 тисяч гривень. Однак, вона все проігнорувала та виявилась заміжньою.
Про це повідомили в поліції Тернопільської області.
До Чортківського районного відділу поліції звернувся житель Львівської області.
За його словами, на сайті знайомств він почав спілкуватись із дівчиною. Вона обіцяла йому сходити на побачення, проте лише після того, як чоловік їй заплатить.
Житель Львівської області за обіцяні зустрічі заплатив незнайомці 85 тисяч гривень.
Згодом виявилось, що 19-річна дівчина обманула чоловіка: вона на сайті знайомств зареєструвалась під вигаданим іменем та прикріпила чуже фото. Також дівчина не розповіла своєму залицяльнику, що вже одружена.
Правоохоронці відкрили провадження за 1 статті 190 ККУ - шахрайство. Триває слідство.
Починаючи спілкування на сайті знайомств пам'ятайте:
Також, для того, щоб зберегти свої дані, необхідно:
Раніше ми повідомляли, що шахраї наживаються на військових після їхньої загибелі.
Також ми писали, що українців попередили про шахраїв в Telegram.