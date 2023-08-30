Шахраї наживаються на військових після їхньої загибелі: як виглядає нахабна схема

Шахраї намагаються використати будь-які ситуації для власного злочинного збагачення. І під час війни вони запустили чимало схем, де прикриваються імена поранених та навіть загиблих військовослужбовців.

Як виглядають такі схеми й що варто знати, щоб не потрапити в лапи шахраїв – читайте у матеріалі Styler.

Які схеми використовують шахраї

Соціальними мережами прокотилася хвиля дуже схожих постів, де публікувалися фотографії поранених бійців та реквізити карт для збору допомоги на лікування. Пізніше з'ясувалося, що всі ці пости були розміщені з фейкових облікових записів, а більшість фотографій вкрадені з різних публікацій ЗМІ.

Мало того, часто на фотографіях були військові, які давно й благополучно видужали й вже знову повернулися на фронт. А ще шахраї використали фотографії бійців, які загинули кілька років тому.

Ще одна схема, яка зараз часто фігурує в інтернеті - пошук безвісти зниклих як військових, так і цивільних. Українці часто публікують фотографії своїх близьких у соціальних мережах та детальну інформацію, де і за яких обставин людина зникла безвісти.

Шахраї або використовують таку інформацію у своїх цілях, або виманюють у рідних великі суми грошей - в обмін на фейкову інформацію про місцезнаходження зниклого.

Один із найцинічніших випадків шахрайства на імені загиблих військових розповів на своїй сторінці у Facebook Віктор Трегубов.

На початку серпня всі ЗМІ та соцмережі облетіла трагічна новина про загибель бойового медика Дар'ї Філіпової з позивним "Блискавка". І буквально за кілька днів після її загибелі з'явилися пости про збір коштів нібито для мами Дарії, із зазначенням реквізитів картки.

Друзі та знайомі "Блискавки" звернули увагу на ці повідомлення, оскільки знають, що мама Дарії померла кілька років тому. На додаток, збором займаються шахраї, які подібну схему обкатують вже далеко не вперше.

За допомогою інтернету, даних карти, вдалося з'ясувати, що збором коштів на померлу давно людину займається ціла родина - Лацина Тетяна, Лацина Юрій та їхня донька, Лацина Єлизавета.

"Виявилося, що люди з цим прізвищем фігурують у цілій низці скандалів про шахрайство. З тих самих акаунтів збирали й на військових, і на тваринок. Ні військових, ні тваринок не існувало в природі. Усі троє живуть у Житомирі. Саме на них карти йшли всі збори на вигаданих тваринок, неіснуючих родичів військових та хворих діток, проілюстрованих лівими фотографіями дворічної давності", - пише Трегубов.

Він додав, що Лацина Тетяна за деклараціями працює (або працювала) у місцевій податковій. Для заяви до Кіберполіції потрібні постраждалі, тобто люди, які перерахували на карту шахраїв суму від 450 гривень. Наразі розшукуються такі постраждалі.

Скріншоти

Як не потрапити на гачок таких аферистів

Насамперед перевіряйте інформацію до того, як ваша рука потягнеться відправити гроші на лікування, реабілітацію, кошеня та інше. І якщо ви просто хочете допомогти репостом – теж перевірте.

Використовуйте Google, шукайте за фотографіями, номерами картки, прізвищем людини, на яку йде збір.

Перевірте сторінку автора посту про збір допомоги. Порожній профіль, відсутність особистої інформації, закритий профіль, нещодавно створений профіль, на сторінці лише пости про збір допомоги - привід запідозрити шахрайство.

Напишіть особисто автору посту та поставте пару уточнюючих питань, попросіть показати документи. Зазвичай цього досить, щоб зрозуміти, що ви маєте справу з аферистом.