В Тернопольской области мужчина заявил в полицию на девушку, потому что она замужем: детали инцидента

В Тернопольской области в полицию обратился мужчина и заявил, что заплатил за свидание с девушкой 85 тысяч гривен. Однако она все проигнорировала и оказалась замужем.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
В Чертковский районный отдел полиции обратился житель Львовской области.
По его словам, на сайте знакомств он начал общаться с девушкой. Она обещала ему сходить на свидание, но только после того, как мужчина ей заплатит.
Житель Львовской области за обещанные встречи заплатил 85 тысяч гривен.
Впоследствии оказалось, что 19-летняя девушка обманула мужчину: она на сайте знакомств зарегистрировалась под придуманным именем и прикрепила чужое фото. Также девушка не рассказала своему поклоннику, что уже замужем.
Правоохранители открыли производство по 1 статье 190 УКУ - мошенничество. Продолжается следствие.
Начиная общение на сайте знакомств, помните:
Также, для того, чтобы сохранить свои данные, необходимо:
Ранее мы сообщали, что мошенники наживаются на военных после их гибели.
Также мы писали, что украинцев предупредили о мошенниках в Telegram.