Тернопільська мачанка: як готувати улюблену страву лемків

Що вам знадобиться

Білі сушені гриби - 30 г

Олія соняшникова - 2 ст. ложки

Масло вершкове - 10 г

Борошно пшеничне - 2 ст. ложки

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сметана - 2 ст. ложки

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль, чорний мелений перець - до свого смаку

Як готувати мачанку

Гриби потрібно добре промити й потім замочити на 5 годин. Це дозволить їх пом'якшати та скоротити час їх приготування. Після замочування потрібно процідити воду від сміття і в цій самій воді поставити гриби варитися на 30-40 хвилин на слабкому вогні, до готовності.

Цибулю наріжте та обсмажте на рослинній олій до прозорості. Обсмажте борошно до золотисто-коричневого кольору на іншій сухій пательні.

Візьміть відварені гриби, промийте їх гарячою водою та поріжте на дрібні шматочки. Покладіть на сковорідку з цибулею та смажте 10 хвилин, додаючи вершкове масло.

Борошно розведіть теплим грибним відваром до необхідної густоти й так, щоб не було грудочок. Потім прокип'ятіть та зніміть пінку.

Змішайте з грибною зажаркою, додайте перець, лавровий лист, сіль та варіть ще все 5-10 хвилин. Додайте сметану, доведіть до кипіння і знімайте з вогню. Подавайте на стіл з грінками.