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Тернопольская мачанка: как готовить любимое блюдо лемков

Как готовить настоящую мачанку (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

В Тернопольской области проживает этническая группа лемков, имеющих свою самобытную культуру и сохранивших древние народные традиции и обычаи. "Жемчужиной" лемковской кухни называют мачанку - густой суп с зажаркой из муки и лука.

Как готовить настоящую тернопольскую мачанку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится

  • Белые сушеные грибы - 30 г
  • Масло подсолнечное - 2 ст. ложки
  • Масло сливочное - 10 г
  • Мука пшеничная - 2 ст. ложки
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец - по своему вкусу

Как готовить мачанку

Грибы следует хорошо промыть и затем замочить на 5 часов. Это позволит их смягчить и сократить время приготовления. После замачивания нужно процедить воду от мусора и в этой воде поставить грибы вариться на 30-40 минут на слабом огне, до готовности.

Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Обжарьте муку до золотисто-коричневого цвета на другой сухой сковороде.

Возьмите отварные грибы, промойте их горячей водой и порежьте на мелкие кусочки. Положите на сковороду с луком и жарьте 10 минут, добавляя сливочное масло.

Муку разведите теплым грибным отваром до необходимой густоты и так, чтобы не было комочков. Затем прокипятите и снимите пенку.

Смешайте с грибной зажаркой, добавьте перец, лавровый лист, соль и варите еще 5-10 минут. Добавьте сметану, доведите до кипения и снимайте с огня. Подавайте на стол с гренками.

 

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