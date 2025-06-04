Терміново! WhatsApp припиняє роботу на деяких iPhone: список уже є

З 1 червня WhatsApp офіційно припинив підтримку iOS-версій, старших за 15.1, що унеможливило використання месенджера на низці моделей iPhone. Спочатку Meta планувала впровадити зміни з 5 травня, але потім відклала термін.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах, пов'язаних з продукцією Apple.
Тепер WhatsApp не сумісний з iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Власники цих пристроїв не зможуть користуватися додатком для зашифрованого обміну повідомленнями, якщо не оновлять смартфон.
Як альтернативу можна використовувати веб-версію месенджера через браузер за адресою web.whatsapp.com, однак досвід використання буде обмежений.
Користувачам, які планують перейти на більш сучасні моделі, рекомендується зробити резервне копіювання чатів в iCloud. Потім за допомогою функції Chat Transfer можна відновити всю історію листувань і медіа на новому пристрої. Детальні інструкції доступні в Довідковому центрі WhatsApp.
Крім того, WhatsApp став доступний на iPad - через понад 15 років після запуску сервісу.
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