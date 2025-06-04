Терміново! WhatsApp припиняє роботу на деяких iPhone: список уже є

На яких iPhone WhatsApp більше не працює

Тепер WhatsApp не сумісний з iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Власники цих пристроїв не зможуть користуватися додатком для зашифрованого обміну повідомленнями, якщо не оновлять смартфон.

Як альтернативу можна використовувати веб-версію месенджера через браузер за адресою web.whatsapp.com, однак досвід використання буде обмежений.

Користувачам, які планують перейти на більш сучасні моделі, рекомендується зробити резервне копіювання чатів в iCloud. Потім за допомогою функції Chat Transfer можна відновити всю історію листувань і медіа на новому пристрої. Детальні інструкції доступні в Довідковому центрі WhatsApp.

Крім того, WhatsApp став доступний на iPad - через понад 15 років після запуску сервісу.