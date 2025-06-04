UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Терміново! WhatsApp припиняє роботу на деяких iPhone: список уже є

WhatsApp припинив підтримку цих моделей iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

З 1 червня WhatsApp офіційно припинив підтримку iOS-версій, старших за 15.1, що унеможливило використання месенджера на низці моделей iPhone. Спочатку Meta планувала впровадити зміни з 5 травня, але потім відклала термін.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах, пов'язаних з продукцією Apple.

На яких iPhone WhatsApp більше не працює

Тепер WhatsApp не сумісний з iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Власники цих пристроїв не зможуть користуватися додатком для зашифрованого обміну повідомленнями, якщо не оновлять смартфон.

Як альтернативу можна використовувати веб-версію месенджера через браузер за адресою web.whatsapp.com, однак досвід використання буде обмежений.

Користувачам, які планують перейти на більш сучасні моделі, рекомендується зробити резервне копіювання чатів в iCloud. Потім за допомогою функції Chat Transfer можна відновити всю історію листувань і медіа на новому пристрої. Детальні інструкції доступні в Довідковому центрі WhatsApp.

Крім того, WhatsApp став доступний на iPad - через понад 15 років після запуску сервісу.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhoneiOSWhatsApp