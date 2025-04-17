Apple випустила важливе оновлення: терміново перевірте свій iPhone

Деталі оновлення

Apple усунула дві серйозні вразливості в iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1 та інших оновленнях - обидві були активно експлуатованими в реальному середовищі.

Оновлення iOS 18.4.1 і iPadOS 18.4.1 можна встановити через стандартний додаток "Налаштування". Для цього достатньо перейти в Налаштування, Основні, Оновлення ПЗ і слідувати інструкціям на екрані. Встановлення доступне всім користувачам - акаунт розробника не потрібен.

Згідно з останніми даними, в оновленнях iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1 та інших платформах усунуто дві серйозні вразливості, які могли бути використані в рамках "вкрай витонченої атаки на конкретних користувачів".

Одна з уразливостей стосувалася CoreAudio - обробка спеціально створеного аудіофайлу могла призвести до виконання довільного коду. Друга вразливість стосувалася механізму перевірки автентичності покажчиків, що також відкривало шлях для атаки.

Обидві вразливості було усунуто в останніх оновленнях, що робить їх критично важливими для встановлення на всіх пристроях.

Також в iOS 18.4.1 усунуто помилку, пов'язану з CarPlay, яка спричиняла проблеми з підключенням в окремих автомобілях.

Оновлення для Mac, Vision Pro та інших пристроїв Apple

Фінальна версія macOS 15.4.1 також доступна для всіх і встановлюється через меню Оновлення ПЗ в "Системних налаштуваннях". Згідно з описом Apple, оновлення містить виправлення помилок і поліпшення безпеки, що робить систему більш стабільною і зручною.

На гарнітурі Vision Pro оновлення visionOS 2.4.1 встановлюється через Налаштування, Основні, Оновлення ПЗ. Оновлення також включає виправлення помилок і вразливостей - рекомендується встановити його якомога швидше.

tvOS 18.4.1 можна завантажити через "Налаштування" на Apple TV, перейшовши в Система, Оновлення ПЗ. Крім того, вийшло оновлення HomePod Software 18.4.1 для розумних колонок HomePod і HomePod mini - їх також рекомендується оновити.

Наразі Apple також тестує iOS 18.5 та інші оновлення - їх випуск очікується на початку наступного місяця. Подробиці про вразливості стануть доступні після завершення тестування розробниками.