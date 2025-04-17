Apple выпустила важное обновление: срочно проверьте свой iPhone

Детали обновления

Apple устранила две серьезные уязвимости в iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1 и других обновлениях - обе были активно эксплуатируемыми в реальной среде.

Обновления iOS 18.4.1 и iPadOS 18.4.1 можно установить через стандартное приложение "Настройки". Для этого достаточно перейти в Настройки, Основные, Обновление ПО и следовать инструкциям на экране. Установка доступна всем пользователям - аккаунт разработчика не требуется.

Согласно последним данным, в обновлениях iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1 и других платформах устранены две серьезные уязвимости, которые могли быть использованы в рамках "крайне изощренной атаки на конкретных пользователей".

Одна из уязвимостей касалась CoreAudio - обработка специально созданного аудиофайла могла привести к выполнению произвольного кода. Вторая уязвимость затрагивала механизм проверки подлинности указателей, что также открывало путь для атаки.

Обе уязвимости были устранены в последних обновлениях, что делает их критически важными для установки на всех устройствах.

Также в iOS 18.4.1 устранена ошибка, связанная с CarPlay, которая вызывала проблемы с подключением в отдельных автомобилях.

Обновления для Mac, Vision Pro и других устройств Apple

Финальная версия macOS 15.4.1 также доступна для всех и устанавливается через меню Обновление ПО в "Системных настройках". Согласно описанию Apple, обновление содержит исправления ошибок и улучшения безопасности, что делает систему более стабильной и удобной.

На гарнитуре Vision Pro обновление visionOS 2.4.1 устанавливается через Настройки, Основные, Обновление ПО. Обновление также включает исправления ошибок и уязвимостей - рекомендуется установить его как можно скорее.

tvOS 18.4.1 можно загрузить через "Настройки" на Apple TV, перейдя в Система, Обновление ПО. Кроме того, вышло обновление HomePod Software 18.4.1 для умных колонок HomePod и HomePod mini - их также рекомендуется обновить.

В настоящее время Apple также тестирует iOS 18.5 и другие обновления - их выпуск ожидается в начале следующего месяца. Подробности об уязвимостях станут доступны после завершения тестирования разработчиками.