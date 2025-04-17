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Apple выпустила важное обновление: срочно проверьте свой iPhone

Обновление iOS 18.4.1 уже доступно (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple выпустила обновление iOS 18.4.1 с устранением критических уязвимостей, которые уже использовались хакерами. Настоятельно рекомендуется как можно скорее установить iOS 18.4.1 на совместимые iPhone. Похожие патчи также вышли для iPad, Mac, Apple TV и Vision Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина (Styler) со ссылкой на сайт Wccftech, освещающий мобильные технологии и игры.

Детали обновления 

Apple устранила две серьезные уязвимости в iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1 и других обновлениях - обе были активно эксплуатируемыми в реальной среде. 

Обновления iOS 18.4.1 и iPadOS 18.4.1 можно установить через стандартное приложение "Настройки". Для этого достаточно перейти в Настройки, Основные, Обновление ПО и следовать инструкциям на экране. Установка доступна всем пользователям - аккаунт разработчика не требуется.  

Согласно последним данным, в обновлениях iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1 и других платформах устранены две серьезные уязвимости, которые могли быть использованы в рамках "крайне изощренной атаки на конкретных пользователей".  

Одна из уязвимостей касалась CoreAudio - обработка специально созданного аудиофайла могла привести к выполнению произвольного кода. Вторая уязвимость затрагивала механизм проверки подлинности указателей, что также открывало путь для атаки.  

Обе уязвимости были устранены в последних обновлениях, что делает их критически важными для установки на всех устройствах.  

Также в iOS 18.4.1 устранена ошибка, связанная с CarPlay, которая вызывала проблемы с подключением в отдельных автомобилях.   

Обновления для Mac, Vision Pro и других устройств Apple  

Финальная версия macOS 15.4.1 также доступна для всех и устанавливается через меню Обновление ПО в "Системных настройках". Согласно описанию Apple, обновление содержит исправления ошибок и улучшения безопасности, что делает систему более стабильной и удобной. 

На гарнитуре Vision Pro обновление visionOS 2.4.1 устанавливается через Настройки, Основные, Обновление ПО. Обновление также включает исправления ошибок и уязвимостей - рекомендуется установить его как можно скорее. 

tvOS 18.4.1 можно загрузить через "Настройки" на Apple TV, перейдя в Система, Обновление ПО. Кроме того, вышло обновление HomePod Software 18.4.1 для умных колонок HomePod и HomePod mini - их также рекомендуется обновить. 

В настоящее время Apple также тестирует iOS 18.5 и другие обновления - их выпуск ожидается в начале следующего месяца. Подробности об уязвимостях станут доступны после завершения тестирования разработчиками. 

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