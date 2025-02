На території стародавнього монастиря біля Дніпра знайшли загадкову шотландську медаль: як вона туди потрапила?

За словами історика, цю медаль знайшов учасник археологічної експедиції від музею Максим Летинський поблизу залишків Нехворощанського монастиря ще минулого року. Історики ретельно почали вивчати знахідку та намагалися з'ясувати її походження.

Те, що вдалося взнати науковцям, їх вразило - після знахідки цього цінного артефакту тема зв'язків Чернеччинської територіальної громади та Шотландії перейшла від "фантастичної" до "перспективної".

"Отже, на лицевому боці медалі напис по колу: HIGHLAND AND AGRICULTURAL SOCIETY OF SCOTLAND INST. MDCCLXXXIV. (гірниче та сільськогосподарське товариство Шотландії 1784.).По центру у вінку напис: TO/Clayton & Shuttleworth/ LINCOLN/For Collection of Implements /PERTH SHOW/1871. Зворотній бік, на жаль, втрачено. Після проведеного розслідування (як відомо, археологи - це детективи, які трошки запізнились), виявилося, що це нагорода за одне з призових місць на виставці у шотландському м. Перт (26-28 липня 1871р.) у номінації "Знаряддя виробництва"", - розповів Старік. Шотландська медаль, яку знайшли на території старовинного монастиря під Дніпром (фото: Максим Прошніченко)

Більш глибоке розслідування показало, що компанія "Клейтон і Шаттлворт" була заснована в англійському місті Лінкольн у 1842 році. Вона спеціалізувалася на виготовленні парових двигунів та молотарок.

Свою продукцію вони також відправляли за кордон, і для цього були відкриті філії - у Відні, Празі, Кракові та Львові. Згодом компанія почала виробляти ще трактори та літаки. Саме на одному з таких літаків нібито було збито відомого німецького аса "Червоного барона" Манфреда фон Ріхтгофена.

У 1929 році компанія збанкрутувала та припинила своє існування.

"Отже, 19 століття в історії Нехворощанського монастиря не менш загадкове, ніж попередні козацькі часи. Лишилося з'ясувати, яким чином медаль потрапила на Приорілля. Можливо, це стане початком ще однієї цікавої історії", – пише Старік.

Варто нагадати, що Нехворощанський монастир був побудований водночас з містечком Нехворощею і його засновниками були втікачі з Поділля. Він розташовувався на лівому березі Орелі, на землях війська Запорозького Низового та підлягав юрисдикції Січового храму Покрови пресвятої Богородиці.