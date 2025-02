На территории древнего монастыря возле Днепра нашли загадочную шотландскую медаль: как она туда попала?

По словам историка, эту медаль нашел участник археологической экспедиции от музея Максим Летинский вблизи остатков Нехворощанского монастыря еще в прошлом году. Историки тщательно начали изучать находку и пытались выяснить ее происхождение.

То, что удалось узнать ученым, их поразило - после находки этого ценного артефакта тема связей Чернеччинской территориальной громады и Шотландии перешла от "фантастической" к "перспективной".

"Итак, на лицевой стороне медали надпись по кругу: HIGHLAND AND AGRICULTURAL SOCIETY OF SCOTLAND INST. MDCCLXXXIV (горное и сельскохозяйственное общество Шотландии 1784 г.) По центру в венке надпись: TO/Clayton & Shuttleworth/ LINCOLN/For Collection of Implements /PERTH SHOW/1871. Обратная сторона, к сожалению, утрачена. После проведенного расследования (как известно, археологи - это детективы, которые немножко опоздали), оказалось, что это награда за одно из призовых мест на выставке в шотландском г. Перт (26-28 июля 1871г.) в номинации "Орудия производства"", - рассказал Старик. Шотландская медаль, которую нашли на территории старинного монастыря под Днепром (фото: Максим Прошниченко)

Более глубокое расследование показало, что компания "Клейтон и Шаттлворт" была основана в английском городе Линкольн в 1842 году. Она специализировалась на изготовлении паровых двигателей и молотилок.

Свою продукцию они также отправляли за границу, и для этого были открыты филиалы - в Вене, Праге, Кракове и Львове. Впоследствии компания начала производить еще тракторы и самолеты. Именно на одном из таких самолетов якобы был сбит известный немецкий ас "Красного барона" Манфред фон Рихтгофен.

В 1929 году компания обанкротилась и прекратила свое существование.

"Итак, 19 век в истории Нехворощанского монастыря не менее загадочный, чем предыдущие казацкие времена. Осталось выяснить, каким образом медаль попала на Приорелье. Возможно, это станет началом еще одной интересной истории", - пишет Старик.

Стоит напомнить, что Нехворощанский монастырь был построен одновременно с городком Нехворощей и его основателями были беглецы из Подолья. Он располагался на левом берегу Орели, на землях войска Запорожского Низового и подлежал юрисдикции Сечевого храма Покрова пресвятой Богородицы.