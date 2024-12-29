Терен кардинально змінив імідж одразу після фіналу "Холостяка" (фото)

Як змінився "Холостяк"

На реаліті Терен носив стильну зачіску, схожу на "Канадку" та "Слік Бек". З першого епізоду і до фіналу він встиг відростити волосся, а тому на останній церемонії троянд був з подовженим чубчиком.

Терен на "Холостяку" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Ймовірно, після трансляції фіналу Олександр вирішив почати новий етап свого життя зі змін. А тому він вирушив до барбера, який повністю зістриг його волосся.

Терен збрив волосся (скріншот)

І тому нині Терен може похизуватися максимально короткою стрижкою. Сам він зазначає, що йому незвично бачити з себе в такому образі. Втім, це його не сильно засмучує.

Терен з новою стрижкою (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

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У коментарях під фото "Холостяка" юзери пишуть: