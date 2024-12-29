Терен кардинально сменил имидж сразу после финала "Холостяка" (фото)

Ветеран и главный герой 13 сезона "Холостяка" Александр Будько с позывным Терен после финала реалити решил кардинально сменить имидж. И он уже успел поделиться первыми эмоциями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Терена.
На реалити Терен носил стильную прическу, похожую на "Канадку" и "Слик Бек". С первого эпизода и до финала он успел отрастить волосы, а потому на последней церемонии роз был с удлиненной челкой.
Терен на "Холостяке" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Вероятно, после трансляции финала Александр решил начать новый этап своей жизни с перемен. А потому он отправился к барберу, который полностью состриг его волосы.
Терен сбрил волосы (скриншот)
И поэтому сейчас Терен может похвастаться максимально короткой стрижкой. Сам он отмечает, что ему непривычно видеть себя в таком образе. Впрочем, это его не сильно расстраивает.
Терен с новой стрижкой (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
В комментариях под фото "Холостяка" юзеры пишут:
К слову, ранее Терен впервые прокомментировал финал "Холостяка".
Кроме этого, Юстина Багай призналась, что ее родители говорили о Терене.