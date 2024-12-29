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Терен кардинально сменил имидж сразу после финала "Холостяка" (фото)

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Полина Иваненко

Ветеран и главный герой 13 сезона "Холостяка" Александр Будько с позывным Терен после финала реалити решил кардинально сменить имидж. И он уже успел поделиться первыми эмоциями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Терена.

Как изменился "Холостяк"

На реалити Терен носил стильную прическу, похожую на "Канадку" и "Слик Бек". С первого эпизода и до финала он успел отрастить волосы, а потому на последней церемонии роз был с удлиненной челкой.

Терен на "Холостяке" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Вероятно, после трансляции финала Александр решил начать новый этап своей жизни с перемен. А потому он отправился к барберу, который полностью состриг его волосы.

Терен сбрил волосы (скриншот)

И поэтому сейчас Терен может похвастаться максимально короткой стрижкой. Сам он отмечает, что ему непривычно видеть себя в таком образе. Впрочем, это его не сильно расстраивает.

Терен с новой стрижкой (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Реакция сети

В комментариях под фото "Холостяка" юзеры пишут:

  • "Цікаво, не взнала. Будете багатим"
  • "Але це ж не той випадок, як у дівчат, коли вони стрижуть каре?"
  • "Як на мене коротке більше пасує"
  • "Взагалі не впізнала, вам дуже личить"
  • "Стало краще"
  • "А мені все подобається, класно!".
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