Теплый ноябрь: синоптики удивили прогнозом погоды

Погода в Украине в скором времени основательно испортится. В страну ворвутся холодные дожди с мокрым снегом и придут ночные заморозки. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Но судя по данным других ресурсов, ноябрь будет не особо холодным, как для последнего месяца осени. Довольно теплый ноябрь прогнозирует и народный синоптик Владимир Деркач.

Что же касается ближайшей перспективы, то следующие пять дней украинцам придется адаптироваться к прохладе после затяжного октябрьского бабьего лета.

29 октября очаги тепла еще сохранятся на южном побережье, где днем ожидается +12... +15. На остальных территориях +7... +11, на Харьковщине до +13.

Кроме того, во вторник будет моросить повсюду, кроме северной границы.

В Киеве завтра днем +7... +9 тепла, ближайшей ночью от +3 до +5.

Погода в Украине 29 октября (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 30 октября, похолодает еще сильнее благодаря антициклону, который принесет холодный воздух без осадков. Днем +4... +8, на Закарпатье и в южных областях +9... +11, а на Сумщине +3... +5 по Цельсию. Ночная температура опустится до нуля градусов.

С 31 октября по 1 ноября придут ночные заморозки местами до -5 градусов, холодный воздух доберется и до Юга страны.

А 2 ноября температура повысится на несколько градусов, но с запада придет моросящий дождь.

Погода в Украине 30 октября - 2 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Первая же декада ноября отличится переходом от "сухого" похолодания к дождливому потеплению (до +13), а потом снова холод, но уже с дневным минусом и снегом (до -4 градусов). Об этом говорят данные Gismeteo по Киеву.

Вторая декада пройдет с морозами и снежными осадками, а под конец ноября снова потеплеет и будет сухо.

Погода в Киеве в ноябре (скрин: gismeteo.ua)