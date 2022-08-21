Тепло, свет и вода: в Киеве рассказали о подготовке к аварийным ситуациям зимой

Чиновник убежден, что подобные механизмы и планы действий по реагированию на возможные отключения ТЭЦ готовят во всех городах, учитывая особенности и специфику инфраструктуры на местах.

"Есть общенациональный план, который работает в этом направлении, но я не думаю, что здесь все можно говорить", - сказал он.

Пантелеев при этом назвал основные мероприятия подготовки Киева к ЧП и различным внештатным ситуациям во время предстоящего отопительного сезона.

"Мы закупаем резервное топливо - мазут наряду с газом - чтобы была возможность альтернативно работать", - отметил чиновник.

Также он добавил, что в столице "идут по пути передвижных котельных для чрезвычайных ситуаций".

"Они будут мобильными и смогут оперативно присоединиться к школе, но школы не приоритет. Речь идет о больницах, роддомах и тому подобное", - обратил внимание Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА подчеркивает, что столица основательно готовится к разным аварийным и внештатным ситуациям в зимнее время, и уже "есть четкий план", по которому ведется работа.

"Этот план подкреплен финансированием. Все меры, которые будут необходимы в случае чрезвычайной ситуации, чтобы работать, мы предпримем. Это касается и водоснабжения, и электроэнергии, и, конечно, тепла", - резюмировал Пантелеев.