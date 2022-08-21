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Тепло, світло і вода: у Києві розповіли про підготовку до аварійних ситуацій взимку

Фото: у Києві готуються до можливих позаштатних ситуацій в опалювальному сезоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві готуються до опалювального сезону в умовах російської повномасштабної війни, з можливими надзвичайними ситуаціями і загрозою аварійних відключень різних об'єктів критичної інфраструктури. Влада столиці розробила план дій для ліквідації наслідків таких НП.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Чиновник переконаний, що подібні механізми і плани дій щодо реагування на можливі відключення ТЕЦ готують у всіх містах, враховуючи особливості та специфіку інфраструктури на місцях.

"Є загальнонаціональний план, який працює в цьому напрямку, але я не думаю, що тут все можна говорити", - сказав він.

Пантелєєв при цьому назвав основні заходи підготовки Києва до НС і різних позаштатних ситуацій під час майбутнього опалювального сезону.

"Ми закуповуємо резервне паливо-мазут поряд з газом - щоб була можливість альтернативно працювати", - зазначив чиновник.

Також він додав, що в столиці "йдуть шляхом пересувних котелень для надзвичайних ситуацій".

"Вони будуть мобільними і зможуть оперативно приєднатися до школи, але школи не пріоритет. Йдеться про лікарні, пологові будинки тощо", - звернув увагу Пантелєєв.

Заступник голови КМДА зауважує, що столиця грунтовно готується до різних аварійних і позаштатних ситуацій в зимовий час, і вже "є чіткий план", за яким ведеться робота.

"Цей план підкріплений фінансуванням. Всі заходи, які будуть необхідні в разі надзвичайної ситуації, щоб працювати, ми зробимо. Це стосується і водопостачання, і електроенергії, та, звичайно, тепла", - резюмував Пантелєєв.

Раніше ми розповідали, де в Україні не буде опалення та як готуються в областях до зими в умовах війни.

Додамо також, перед цим у Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону.

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