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Синоптики пугают украинцев апрельским снегом

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 06:24
Синоптики пугают украинцев апрельским снегом
Погода в Украине 4 апреля принесет потепление (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в четверг начнет улучшаться

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, принесет в Украину долгожданное потепление. Однако две области все еще будут страдать от дождя с мокрым снегом, передает Украинский гидрометцентр.

Сегодняшний день будет самым теплым за неделю - от +10 до +17 градусов, к тому же синоптики прогнозируют, что будет спокойно - ветер ожидается умеренный - от 5 до 10 метров за секунду.

Синоптики пугают украинцев апрельским снегом

Погода в Украине 4 апреля принесет потепление (фото: pixabay.com)

Однако для жителей Луганщины и Харьковщины Гидрометцентр дает неутешительный прогноз на 4 апреля - здесь днем будет не сильный, но все же - дождь с мокрым снегом.

К тому же на Востоке будет прохладнее, чем на остальной территории Украины - от +5 до +8 тепла, в то время как на Закарпатье воздух прогреется до +17 градусов.

В столице Украины будет от +10 до +12 тепла, без осадков, солнечно, но все еще недостаточно тепло.

Синоптики пугают украинцев апрельским снегом

Погода в Украине 4 апреля принесет потепление (фото: meteo.gov.ua)

В этот день в народе внимательно следили за природой, погодные приметы говорили людям о таком:

  • Если на небе синие облака - будет теплый дождь.
  • Солнце светит сквозь дождь - к перемене погоды.
  • Если закат красный - день будет ясным.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами.

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