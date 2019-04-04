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Синоптики лякають українців квітневим снігом

STYLERЖиття    04.04.2019 - 06:24
Синоптики лякають українців квітневим снігом
Погода в Україні 4 квітня принесе потепління (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в четвер почне покращуватися

Погода в Україні в четвер, 4 квітня, принесе в Україну довгоочікуване потепління. Однак дві області все ще потерпатимуть від дощу з мокрим снігом, передає Український гідрометцентр.

Сьогоднішній день буде найтеплішим за тиждень - від +10 до +17 градусів, до того ж синоптики прогнозують, що буде спокійно - вітер очікується помірний - від 5 до 10 метрів за секунду.

Синоптики лякають українців квітневим снігом

Погода в Україні 4 квітня принесе потепління (фото: pixabay.com)

Однак для мешканців Луганщини і Харківщини Гідрометцентр дає невтішний прогноз на 4 квітня - тут вдень йтиме не сильний, але все ж таки - дощ з мокрим снігом.

До того ж на Сході буде прохолодніше, ніж на решті України - від +5 до +8 тепла, в той час як на Закарпатті повітря прогріється до +17 градусів.

В столиці України буде від +10 до +12 тепла, без опадів, сонячно, але все ще недостатньо тепло.

Синоптики лякають українців квітневим снігом

Погода в Україні 4 квітня принесе потепління (фото: meteo.gov.ua)

У цей день в народі уважно стежили за природою, погодні прикмети говорили людям про таке:

  • Якщо на небі сині хмари - буде теплий дощ.
  • Сонце світить крізь дощ - до зміни погоди.
  • Якщо захід Сонця червоний - день буде ясним.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротшим на один місяць.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами.

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