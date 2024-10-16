Тепло осені: Залужний зворушив романтичним фото з дружиною

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний поділився зі своїми підписниками новим фото з дружиною Оленою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його публікацію у Facebook.
"Тепло осені. У кожного своє", - підписав він світлину зі своєю другою половинкою.
На фото пара позує у повсякденних образах. Зазначимо, що подружжя виглядає дуже щасливим і умиротвореним.
Валерій Залужний із дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Менш ніж за годину публікація набрала 5,5 тис. лайків. Фоловери відразу почали коментувати романтичне фото пари, засипавши їх компліментами:
Нагадаємо, Валерій Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року.
Під час його керівництва ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських окупантів.
Залужний має звання генерала та є Героєм України. Він також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у 2022 році за версією журналу Time.
З травня цього року він займає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
Залужний з дружиною (фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii)
Інформації про Олену у відкритих джерелах не так багато.
Відомо, що вона працювала фінансистом у Укргазбанку. Подружжя разом понад 20 років. У них є дві доньки від попередніх шлюбів - Христина та Аріна, але спільних дітей немає.
Молодша донька Христина закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.
Старша продовжує справу батька - вона військова.
Залужний з дружиною - архівне фото (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)