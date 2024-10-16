Тепло осени: Залужный растрогал романтическим фото с женой

"Тепло осени. У каждого свое", - подписал он снимок со своей второй половинкой.

На фото пара позирует в повседневных образах. Отметим, что супруги выглядят очень счастливыми и умиротворенными.

Валерий Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Как отреагировали подписчики Залужного

Менее чем за час публикация набрала 5,5 тыс. лайков. Фолловеры тут же принялись комментировать романтическое фото пары, засыпав их комплиментами:

"Нет в мире лучшего и более близкого друга, чем любимая жена"

"Самые лучшие. Спасибо за свет в темноте"

"Тепло любви согревает лучше всего"

"Одна улыбка на двоих"

"Очень красивые"

"Ну какие вы прекрасные"

"Чудесная пара"

"Красивые и счастливые"

"Светитесь так"

"Это и есть гармония".

Чем сейчас занимается Залужный

Напомним, Валерий Залужный был Главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года.

Во время его руководства ВСУ активно участвовали в войне и успешно отбивали атаки российских оккупантов.

Залужный имеет звание генерала и является Героем Украины. Он также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.

С мая этого года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Залужный с супругой (фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii)

Что известно о супруге Залужного

Информации о Елене в открытых источниках не так много.

Известно, что она работала финансистом в Укргазбанке. Супруги вместе более 20 лет. У них есть две дочери от предыдущих браков - Кристина и Арина, но общих детей нет.

Младшая дочь Кристина окончила Одесский медицинский университет, потому что мечтала стать врачом.

Старшая продолжает дело отца - она военная.

Залужный с женой - архивное фото (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)