Тепло осени: Залужный растрогал романтическим фото с женой

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный поделился со своими подписчиками новым фото с супругой Еленой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его публикацию в Facebook.
"Тепло осени. У каждого свое", - подписал он снимок со своей второй половинкой.
На фото пара позирует в повседневных образах. Отметим, что супруги выглядят очень счастливыми и умиротворенными.
Валерий Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Менее чем за час публикация набрала 5,5 тыс. лайков. Фолловеры тут же принялись комментировать романтическое фото пары, засыпав их комплиментами:
Напомним, Валерий Залужный был Главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года.
Во время его руководства ВСУ активно участвовали в войне и успешно отбивали атаки российских оккупантов.
Залужный имеет звание генерала и является Героем Украины. Он также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.
С мая этого года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Залужный с супругой (фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii)
Информации о Елене в открытых источниках не так много.
Известно, что она работала финансистом в Укргазбанке. Супруги вместе более 20 лет. У них есть две дочери от предыдущих браков - Кристина и Арина, но общих детей нет.
Младшая дочь Кристина окончила Одесский медицинский университет, потому что мечтала стать врачом.
Старшая продолжает дело отца - она военная.
Залужный с женой - архивное фото (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)