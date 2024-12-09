Тепло і стильно: 12 ідеальних светрів для цієї зими

Модний гардероб на зиму 2024-2025 неможливо уявити без теплого светра, гольфа-водолазки або затишного кардигану. Їх можна поєднувати з різними спідницями та брюками, а також створювати багатошарові образи з пальтами, куртками та дублянками.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які моделі теплих светрів приглянути на зимовий сезон.
Блискавка у поєднанні з коміром-стійкою - це ідеальний варіант для холодної погоди. Це виглядає стильно та зручно, зберігає тепло, але при цьому можна регулювати, наскільки високо буде застебнутий комір.
Джемпери з блискавкою можуть бути як однотонними, і з принтами. У 2025 році популярні пастельні відтінки (м'ятний, пудровий, рожевий), а також класичні нейтральні кольори (чорний, сірий, темно-синій). Також актуальні джемпери з яскравими акцентами та контрастними блискавками.
Модний светр на блискавці (фото: instagram.com/iamzoefoster)
Чорний светр - це універсальний і стильний елемент гардеробу, який можна носити взимку, поєднуючи з різними речами та аксесуарами. Наприклад, можна скласти стильний образ зі спідницею міді рудого відтінку.
Доповнять лук ботильйони чорного кольору та бежево-коричнева сумка.
Зверху можна накинути коротку дублянку або довге пальто з шарфом.
Чорний светр (фото: instagram.com/_livmadeline)
Светр з V-подібним вирізом та коміром - це елегантна та універсальна річ, яка може бути як частиною повсякденного, так і більш ошатного образу. Такий светр добре виглядає з брюками з високою талією, особливо якщо вони мають широкий крій. Цей стиль дуже актуальний у зимовому сезоні, оскільки виглядає елегантно та тепло.
Поєднуйте такий верх із черевиками на підборах або стильними кросівками, щоб підкреслити сучасний стиль.
Светр з V-подібним вирізом та коміром (фото: instagram.com/_livmadeline)
Гольф-водолазка гарно виглядає у поєднанні зі спідницями різних фасонів, чи то спідниця-олівець, чи спідниця плісе або максі. Це створює жіночний та елегантний образ, що підходить як для роботи, так і для вихідних.
Варіанти гольфів-водолазок на зиму (фото: instagram.com/sylviemus_)
Комір-поло - це елегантний варіант у стилі ретро для осені та зими. Светр з таким коміром надає образу акуратності та витонченості. З ним можна створити стильний багатошаровий лук, якщо одягнути під нього футболку або майку, а зверху накинути жакет у смужку.
Светр із коміром (фото: instagram.com/annelauremais)
Светр з візерунком оленів, сніжинок або ялинок ідеально підходить для святкового настрою. Для повсякденних прогулянок поєднуйте його з темними джинсами та затишними чоботями. Це ідеальний варіант для новорічних чи різдвяних свят.
Незвичний светр (фото: instagram.com/chiarasatelier)
Светр з косами або зигзагоподібними візерунками - стильний варіант на зиму. Такі візерунки виглядають дуже стильно і можуть бути як більш об'ємними, так і тонкими. Його можна носити зі шкіряними або вовняними брюками для більш елегантного образу. Для повсякденного стилю поєднуйте із джинсами або спідницями.
Светр з косами (фото: instagram.com/smythsisters)
Светр з смужками - це стильний та універсальний елемент гардеробу, який можна носити по-різному, створюючи цікаві та різноманітні образи. Залежно від кольору смуг та фасону светра можна адаптувати його для різних випадків.
Светр з синіми смужками (фото: instagram.com/smythsisters)
Коричневий колір - тренд осені та зими 2024-2025. Ви можете побачити модель в стилі оверсайз для створення розслабленого образу з високим горлом.
Ще один варіант - коричневий светр з великими переплетеннями - така річ зігріє навіть у холодні дні, а текстура додасть цікавий акцент в образ.
Коричневий колір на піку популярності (фото: instagram.com/brittanybathgate/annabelrosendahl)
Для повсякденного луку пригляньте кардиган бордового відтінку, спідницю міні та туфлі або ботильйони з вузьким носком. Доповніть образ місткою сумкою-шопером із різним декором.
Образ із бордовим кардиганом (фото: instagram.com/polliani)
Образ з таким светром підкреслить вашу жіночність та елегантність. Рукави можуть поступово розширяться від плеча до манжети, що створює вишуканий та витончений образ. Це більш стриманий варіант, який гарно виглядає як в офісному, так і в повсякденному вбранні.
Светр з широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)
Цей традиційний скандинавський візерунок відомий своїми геометричними та симетричними мотивами, які створюються за допомогою різнокольорової пряжі. Візерунок Fair Isle часто включає елементи сніжинок, оленів, зірок та інші зимові символи, а також характерні кольорові поєднання, такі як червоний, синій, білий і сірий.
Взимку 2025 светри з візерунком Fair Isle можуть бути виконані у неординарних кольорах, таких як пастельні, рожеві та м'ятні відтінки. Поєднувати такий светр можна як із джинсами, так і зі спідницями.
Светр зі скандинавськими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Anouk Yve, JANKA POLLIANI, Zoë Foster, Liv Madeline, Annabel Rosendahl, Brittany Bathgate, Adenorah, Sylvie Mus, Marianne Smyth.