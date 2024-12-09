Тепло і стильно: 12 ідеальних светрів для цієї зими

Джемпер на блискавці

Блискавка у поєднанні з коміром-стійкою - це ідеальний варіант для холодної погоди. Це виглядає стильно та зручно, зберігає тепло, але при цьому можна регулювати, наскільки високо буде застебнутий комір.

Джемпери з блискавкою можуть бути як однотонними, і з принтами. У 2025 році популярні пастельні відтінки (м'ятний, пудровий, рожевий), а також класичні нейтральні кольори (чорний, сірий, темно-синій). Також актуальні джемпери з яскравими акцентами та контрастними блискавками.

Модний светр на блискавці (фото: instagram.com/iamzoefoster)

Чорний светр

Чорний светр - це універсальний і стильний елемент гардеробу, який можна носити взимку, поєднуючи з різними речами та аксесуарами. Наприклад, можна скласти стильний образ зі спідницею міді рудого відтінку.

Доповнять лук ботильйони чорного кольору та бежево-коричнева сумка.

Зверху можна накинути коротку дублянку або довге пальто з шарфом.

Чорний светр (фото: instagram.com/_livmadeline)

Светр з V-подібним вирізом та коміром

Светр з V-подібним вирізом та коміром - це елегантна та універсальна річ, яка може бути як частиною повсякденного, так і більш ошатного образу. Такий светр добре виглядає з брюками з високою талією, особливо якщо вони мають широкий крій. Цей стиль дуже актуальний у зимовому сезоні, оскільки виглядає елегантно та тепло.

Поєднуйте такий верх із черевиками на підборах або стильними кросівками, щоб підкреслити сучасний стиль.

Светр з V-подібним вирізом та коміром (фото: instagram.com/_livmadeline)

Гольф-водолазка

Гольф-водолазка гарно виглядає у поєднанні зі спідницями різних фасонів, чи то спідниця-олівець, чи спідниця плісе або максі. Це створює жіночний та елегантний образ, що підходить як для роботи, так і для вихідних.

Варіанти гольфів-водолазок на зиму (фото: instagram.com/sylviemus_)

Светр із коміром

Комір-поло - це елегантний варіант у стилі ретро для осені та зими. Светр з таким коміром надає образу акуратності та витонченості. З ним можна створити стильний багатошаровий лук, якщо одягнути під нього футболку або майку, а зверху накинути жакет у смужку.

Светр із коміром (фото: instagram.com/annelauremais)

Светр з цікавим візерунком

Светр з візерунком оленів, сніжинок або ялинок ідеально підходить для святкового настрою. Для повсякденних прогулянок поєднуйте його з темними джинсами та затишними чоботями. Це ідеальний варіант для новорічних чи різдвяних свят.

Незвичний светр (фото: instagram.com/chiarasatelier)

Светр з великою в'язкою

Светр з косами або зигзагоподібними візерунками - стильний варіант на зиму. Такі візерунки виглядають дуже стильно і можуть бути як більш об'ємними, так і тонкими. Його можна носити зі шкіряними або вовняними брюками для більш елегантного образу. Для повсякденного стилю поєднуйте із джинсами або спідницями.

Светр з косами (фото: instagram.com/smythsisters)

Светр з горизонтальними смужками

Светр з смужками - це стильний та універсальний елемент гардеробу, який можна носити по-різному, створюючи цікаві та різноманітні образи. Залежно від кольору смуг та фасону светра можна адаптувати його для різних випадків.

Светр з синіми смужками (фото: instagram.com/smythsisters)

Коричневий светр із високою горловиною

Коричневий колір - тренд осені та зими 2024-2025. Ви можете побачити модель в стилі оверсайз для створення розслабленого образу з високим горлом.

Ще один варіант - коричневий светр з великими переплетеннями - така річ зігріє навіть у холодні дні, а текстура додасть цікавий акцент в образ.

Коричневий колір на піку популярності (фото: instagram.com/brittanybathgate/annabelrosendahl)

Кардиган

Для повсякденного луку пригляньте кардиган бордового відтінку, спідницю міні та туфлі або ботильйони з вузьким носком. Доповніть образ місткою сумкою-шопером із різним декором.

Образ із бордовим кардиганом (фото: instagram.com/polliani)

Светр із розкльошеними рукавами

Образ з таким светром підкреслить вашу жіночність та елегантність. Рукави можуть поступово розширяться від плеча до манжети, що створює вишуканий та витончений образ. Це більш стриманий варіант, який гарно виглядає як в офісному, так і в повсякденному вбранні.

Светр з широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)

Светр із візерунком Fair Isle

Цей традиційний скандинавський візерунок відомий своїми геометричними та симетричними мотивами, які створюються за допомогою різнокольорової пряжі. Візерунок Fair Isle часто включає елементи сніжинок, оленів, зірок та інші зимові символи, а також характерні кольорові поєднання, такі як червоний, синій, білий і сірий.

Взимку 2025 светри з візерунком Fair Isle можуть бути виконані у неординарних кольорах, таких як пастельні, рожеві та м'ятні відтінки. Поєднувати такий светр можна як із джинсами, так і зі спідницями.

Светр зі скандинавськими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)