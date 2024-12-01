Як носити спідниці взимку 2025: стильні образи на холодний сезон

Взимку модниці віддають перевагу зручним джинсам, теплим легінсам та штанам. Однак і зі спідницями теж можна створити стильні луки, які точно виділять вас із сірого натовпу на вулиці.

Спідниця + теплий светр + чоботи

Для комфортного та стильного образу поєднуйте щільну спідницю (трикотажну чи вовняну) з об'ємним светром. Це може бути як класичний в'язаний светр, так і модний оверсайз. Завершіть образ високими чоботами на плоскій підошві або на стійкому підборі. Такий лук буде не тільки теплим, а й жіночним.

Спідниця та светр (фото: instagram.com/sylviemus_)

Спідниця з паєтками + джемпер + взуття на підборах

Щоб створити більш невимушений образ, підберіть спідницю з паєтками. Такий варіант підійде і для офісу, якщо у вас немає суворого дрес-коду, і для вечірки з друзями.

Спідниця з паєтками (фото: instagram.com/sylviemus_)

Напівпрозора спідниця + светр + пояс + високі чоботи

Поєднуйте напівпрозору спідницю з об'ємним або в'язаним светром. Так ви зіграєте на контрасті, але в той же час лук буде гармонійним: легкість спідниці врівноважується теплим верхом. Можна вибрати светр із високим горлом або оверсайз модель, щоб створити затишний образ. А зробити акцент можна за допомогою тонкого ременя на поясі.

Напівпрозора спідниця (фото: instagram.com/annelauremais)

Коротка спідниця + довге пальто + замшеві чоботи

Такий образ виглядатиме дуже сучасно та стильно. Довге пальто оверсайз збалансує коротку спідницю, надаючи комплекту витонченості та тепла. Замшеві чоботи на підборах додадуть вишуканості та візуально подовжать ноги. Доповніть образ щільними чорними колготками, щоб зберегти тепло в холодну пору року.

Варіант із короткою спідницею (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Шкіряна спідниця + светр + високі чоботи

Ідеально для холодної пори року. Шкіряна спідниця у поєднанні з об'ємним в'язаним светром - це зручний та стильний образ. Високі чоботи або ботфорти на плоскій підошві додадуть затишку, а спідниця додасть трохи зухвалості та сексуальності. Такий комплект можна доповнити щільними колготками або термобілизною для додаткового тепла.

Шкіряна спідниця та светр (фото: instagram.com/anoukyve)