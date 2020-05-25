Тепла не ждите: синоптик огорчила прогнозом до конца весны

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине до конца весны будет не очень комфортной

Погода в Украине начнет меняться уже со среды, 27 мая, но до конца текущей недели существенного тепла не будет. А вот с 1-2 июня столбики термометров могут "перепрыгнуть" за +20 градусов.

Такие погодные новости сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Ну а завтра, 26 мая, "эта противная холодная какабека", по словам синоптика, продлится в Украине.

"Циклоничность над Черным морем и Турцией захватит завтра, 26-го мая, дождями снова большинство областей Украины. Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный", - пишет синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6+12 градусов, а днем +13+17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части +17+20 градусов.

В Киеве вторник 26 мая будет с дождями и холодным воздухом. Ночью +10 градусов, завтра днем +14 градусов.

"Со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. А так, чтобы наконец почувствовать, что человеческое тепло бывает - с 1-2 июня мы доберемся до +20 градусов и даже попробуем их перемахнуть", - прогнозирует Диденко.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что географ-метеоролог Вера Балабух считает, что лето в Украине отметится резкими перепадами, как температур, так и атмосферных явлений. Жара и засуха будет чередоваться с мощными ливнями и градом.

А вот в Донецкой области уже выпал густой град, который усеял землю так, что это напомнило снежный покров.

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Автор: Светлана Дудукало