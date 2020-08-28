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Теперь я видел все! Украинские истребители отработали полеты на автотрассе (видео)

Автор: Владимир Костырин

В учениях задействовали 12 истребителей ВСУ

Воздушные Силы ВСУ провели военные учения и отработали полеты истребителей на автотрассе Киев - Чоп. Пилоты самолетов демонстрировали навыки посадки и взлетов на участке дороги М-06 между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района.

Видео с учений уже появилось в сети. Пользователи Facebook отмечают, что зрелище было незабываемым.

"Лет 20 назад друг из СБУ рассказал, что в Украине возле всех больших городов есть военные аэродромы на трассах. Всегда знал - но никогда не видел. Пару дней назад там проезжал и рассказывал любимой. Теперь я видел все!", - пишет Дима Владимирский.

Всего в военных учениях принимали участие военные 39 бригады тактической авиации. Всего было задействовано 12 истребителей, четыре из которых - самолеты Су-27.

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Как рассказывали в пресс-службе Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

Видео: Боевые самолеты ВСУ отработали полеты на трассе Киев - Чоп

Ранее сообщалось, что возле Мариуполя провели масштабные военные учения, на которых ВСУ отбили "атаку врага" Украины.

Напомним, весной в Одесской области ВСУ показали испытания смертоносной ракеты "Нептун".

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Новости Украины военные ученияистребителиВоздушные силы Украины