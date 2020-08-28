Тепер я бачив усе! Українські винищувачі відпрацювали польоти на автотрасі (відео)

Повітряні Сили ЗСУ провели військові навчання і відпрацювали польоти винищувачів на автотрасі Київ - Чоп. Пілоти літаків демонстрували навички посадки та злетів на ділянці дороги М-06 між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району.

Відео з навчань вже з'явилося в мережі. Користувачі Facebook зазначають, що видовище було незабутнім.

"Років 20 тому друг з СБУ розповів, що в Україні біля всіх великих міст є військові аеродроми на трасах. Завжди знав - але ніколи не бачив. Пару днів тому там проїжджав і розповідав коханій. Тепер я бачив усе!", - пише Дмитро Владимирський.

Загалом у військових навчаннях брали участь військові 39 бригади тактичної авіації. Всього було задіяно 12 винищувачів, чотири з яких - літаки Су-27.

Як розповідали у прес-службі Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України, дані навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України і її громадян.

Відео: Бойові літаки ЗСУ відпрацювали польоти на трасі Київ - Чоп

Раніше повідомлялося, що біля Маріуполя провели масштабні військові навчання, на яких ЗСУ відбили атаку ворога" України.

Нагадаємо, навесні в Одеській області ЗСУ показали випробування смертоносної ракети "Нептун".