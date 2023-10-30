UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Тепер вдома": чоловік Руслани Писанки перепоховав її прах

Руслана Писанка з чоловіком (фото: facebook.com/Ігор Ісаков)
Автор: Тетяна Самарук

Чоловік знаменитої акторки та телеведучої Руслани Писанки, яка померла через важку хворобу, розповів, що праху зірки немає у крипті Свято-Преображенського собору. Зокрема, він вирішив її перепоховати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост українського ведучого Єгора Гордєєва в Telegram.

Що відомо

Єгор Гордєєв повідомив, що днями йому написала знайома, яка не змогла знайти Руслану Писанку у крипті Свято-Преображенського собору. Саме там залишався її прах, адже собор був улюбленим храмом Писанки. Також у крипті зберігався прах мами Руслани - Діни Василівни.

Однак, Гордєєв зауважив, що напередодні йому телефонував чоловік Руслани, Ігор Ісаков. Він розповів, що дружину вирішили перепоховати.

"Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти й спокійно піти далі. Час зійти зі сцени інколи приходить, коли тебе вже нема. Інколи не приходить ніколи, але так легше", - написав Гордєєв.

Коли померла Руслана Писанка 

Українська акторка та ведуча Руслана Писанка під час війни виїхала в Німеччину, де лікувалась від раку. Попри боротьбу з тяжкою хворобою, 56-річна зірка померла 19 липня 2022 року.

Писанка до останнього нікому не розповідала про свою хворобу і будувала великі плани на майбутнє.

Відомо, що наприкінці свого життя вона знімалася у кіноромані Наталії Ворожбит "Demons", який мав вийти 2022 року.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Раніше чоловік Писанки розповідав, як померла мама акторки.

Також читайте, які 7 ролей Руслани Писанки прославили її на увесь світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслана Писанка