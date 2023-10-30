"Тепер вдома": чоловік Руслани Писанки перепоховав її прах

Що відомо

Єгор Гордєєв повідомив, що днями йому написала знайома, яка не змогла знайти Руслану Писанку у крипті Свято-Преображенського собору. Саме там залишався її прах, адже собор був улюбленим храмом Писанки. Також у крипті зберігався прах мами Руслани - Діни Василівни.

Однак, Гордєєв зауважив, що напередодні йому телефонував чоловік Руслани, Ігор Ісаков. Він розповів, що дружину вирішили перепоховати.

"Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти й спокійно піти далі. Час зійти зі сцени інколи приходить, коли тебе вже нема. Інколи не приходить ніколи, але так легше", - написав Гордєєв.

Коли померла Руслана Писанка

Українська акторка та ведуча Руслана Писанка під час війни виїхала в Німеччину, де лікувалась від раку. Попри боротьбу з тяжкою хворобою, 56-річна зірка померла 19 липня 2022 року.

Писанка до останнього нікому не розповідала про свою хворобу і будувала великі плани на майбутнє.

Відомо, що наприкінці свого життя вона знімалася у кіноромані Наталії Ворожбит "Demons", який мав вийти 2022 року.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)